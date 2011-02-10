У Сумській ОДА вважають подорожчання хліба необґрунтованим

05:22, 10 лютого 2011
Суспільство
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В Аграрному фонді борошно дешевше

Випадки зростання вартості хліба, що зафіксовані на Сумщині, є необґрунтованими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації з посиланням на керівництво регіону.

В Сумах виробник хліба ТОВ "Сумиторг-Партнер" підвищив ціну на свою продукцію. Також зросла вартість хліба у Конотопському районі, що забезпечується продукцією Дубов`язівського хлібозаводу.

Незабаром планується подорожчання хліба в Шостці: місцевий хлібозавод вже надав контролюючим органам відповідні розрахунки.

За інформацією Державної інспекції з контролю за цінами у Сумській області, подорожчання обумовлене зростанням цін на борошно, олію та інші інгредієнти, а також збільшенням вартості газу та мінімальної зарплати.

У Держінспекції розглянули розрахунки підприємств і визнали їх такими, що відповідають усім нормативним документам.

Тим часом, керівництво області вважає, що зростання вартості хліба на Сумщині є необґрунтованим. Як зазначив на нараді за участю керівників борошномельних, хлібопекарських підприємств і контролюючих органів регіону заступник голови Сумської ОДА Сергій СЛИЗЬКИЙ, підвищення цін на деякі сорти хліба відбулося внаслідок закупівлі хлібопекарськими підприємствами області у приватних структур борошна за ціною на 15-38% вищою, ніж в Аграрному фонді.

За інформацією чиновника, Кабінет міністрів України готується ухвалити постанову, що забезпечить наповнення Аграрного фонду дешевим борошном, що сприятиме стабілізації цінової ситуації на хліб.

 

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