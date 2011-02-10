Утворено Оргкомітет із 100-річчя академіка Янгеля

Кабінет міністрів України утворив Організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження видатного конструктора ракетно-космічної техніки, двічі Героя Соціалістичної праці, академіка Михайла Янгеля.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження було ухвалене на засідання уряду 9 лютого.

100-річчя від дня народження М.Янгеля відзначатиметься 25 жовтня 2011 року.

Документом затверджено посадовий склад Оргкомітету, головою комітету обрано керівника Державного космічного агентства Юрія АЛЕКСЄЄВА.

Крім того, згідно з розпорядженням, Оргкомітет має розробити і подати у місячний строк на розгляд уряду проект плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження М.Янгеля.