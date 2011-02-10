Мільйони гривень розтанули разом із бурульками

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти службових осіб ТОВ, які привласнили 3,4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, слідчі обласної прокуратури у ході наглядової перевірки виявили, що одне з харківських підприємств уклало угоду, згідно з якою зобов’язувалося видалити бурульки та обледеніння на дахах житлових будинків міста Харкова, але, отримавши кошти, фактично роботи не виконало.

«Там фігурує сума 3,4 млн. грн. Укладалася угода з однією із харківських фірм, це товариство з обмеженою відповідальністю, яке повинно було виконати ці роботи. Воно потім переуклали угоду з одеською фірмою, перерахували туди гроші. На стадії дослідчої перевірки перевіряючи дійшли висновку, хоч сума була перерахована, але роботи ці не виконувалися. Приходимо до висновку, що ці гроші були привласнені», - сказав Г.ТЮРІН.

Заступник прокурора області Олександр КИРИЛЮК повідомив журналістам, що замовником робіт було комунально-будівельне підприємство Комінтернівського району Харкова, яке підпорядковане Департаменту житлового будівництва Харківської міської ради. Угода укладалася з харківським ТОВ «4В», яке у свою чергу переуклало угоду з одеським ТОВ «Співдружність «Кентавр».

О.КИРИЛЮК зауважив, що засновники одеського ТОВ «Співдружність «Кентавр» проживають у Харкові.

Він наголосив, що слідство розпочалося саме з цих підприємств, але не виключив можливість того, що будуть виявлені й інші учасники подібних оборудок.

«Поки що ми розслідуємо тільки в цій частині, далі, можливо, ми вийдемо на інші. Ми почали з цього підприємства», - сказав О.КИРИЛЮК.

За вказаним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу.