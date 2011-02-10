Арбузов звільнив свого заступника

З посади заступника голови Національного банку України за власним бажанням звільнений Павло СЕНИЩ.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Водночас, зазначається у повідомленні, П.СЕНИЩ призначений на посаду директора Дирекції із забезпечення проведення навчання персоналу і організації інформаційно-бібліотечного обслуговування Національного банку України.

«Виконуючим обов`язки заступника голови Національного банку України призначена РИЧАКІВСЬКА Віра Іванівна, яка більш як десять років є головним бухгалтером - директором Департаменту бухгалтерського обліку, була членом правління Національного банку України, і надалі забезпечить належну організацію роботи з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, розвитку платіжних засобів і автоматизації банківських процесів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, парламент України у липні 2010 року затвердив поправки до закону про Нацбанк, якими, серед іншого, передбачається скорочення кількісного складу правління Нацбанку з 16 до 11 осіб.