Блаженніший Любомир Гузар розповів про причини своєї відставки з поста глави Української греко-католицької церкви.

В інтерв’ю DT.UA Любомир Гузар заявив, що «це не суттєво, щоби Верховним Архієпископом був саме я».

„Провід – не є суть. Я вже не маю здоров’я, щоби керувати всім. Але я ще й не в домовині – можу думати, говорити, писати. Всі ті зміни, поступ не від мене залежать – не я один маю такі думки. До того ж церква вже трохи інша. Синод – це вже не маленька групка, яка всіх тримає за язик. Це велика кількість людей, яких щось направляє і об’єднує. Я не мушу бути провідником – приходить час, коли треба передати важелі людям, які мають більше сили. Навіть фізичної. Вони мають дальше бачити“, — сказав Любомир.

Він підкреслив, що буде допомагати, водночас додавши: „Втім, я впевнений, що без мене це все теж не розвалиться. Адже те, що вже є - не моя заслуга. Це праця, яку почав Шептицький, а ми її тільки продовжуємо… Ми спираємося один на одного. Шептицький мав візію церкви, він відкрив думання нашого народу. Ми спираємося на Йосифа Сліпого, який пережив стільки поневірянь – арешти, в’язниці, Сибір – але також мав візію церкви. Шептицькому не було легко. Сліпому не було легко. Любачівському не було легко. Мені не було. І тому, хто прийде за мною, легко не буде. Але це не трагедія. Нам є на що спиратися. В нас міцна основа. Тому змінам керівництва не варто надавати надто багато значення“.