Студенти прочитали факс, надісланий з КМДА ректорам

Київська міська державна адміністрація вимагає від ректорів вищих навчальних закладів Києва забезпечити присутність студентів на зустрічі із головою КМДА Олександром ПОПОВИМ.

Про це УНІАН повідомили у Національному студентському союзі.

Студенти поінформували, що у факсограмі, отриманій сьогодні керівниками вищих навчальних закладів столиці говориться: “Просимо забезпечити участь 10 лідерів студентського самоврядування для зустрічі з головою Київської міської державної адміністрації”. Зустріч має відбутися 11 лютого з 9:30 до 10:30, коли у студентів триває навчальний процес, повідомили у Національному студентському союзі.

“Змушуючи ректорів університетів зривати навчальний процес, у ПОПОВА прямо порушують чинне законодавство. Така практика була звичним явищем за часів КУЧМИ, і зараз знову повертається”, - зазначив перший віце-президент Національного студентського союзу Григорій КУЗЬМІН і запевнив, що “хоч у Київській міській державній адміністрації мають студентів за отару, адже просять “забезпечити” їх із супроводжуючою особою у певній кількості, студенти завжди матимуть свою позицію та дадуть відповідну оцінку діям КМДА”.