До Великодня ліквідують стихійні звалища

Рівненська облдержадміністрація закликала місцеві органи влади до свята Великодня ліквідувати стихійні сміттєзвалища у сільських населених пунктах області.

Як передає кореспондент УНІАН, цю роботу буде покладено на районні природоохоронні фонди, до створення яких закликав сільських і селищних голів перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій ЮХИМЕНКО.

На сьогодні районний природоохоронний фонд лише Березнівському районі області. За час його функціонування вдалося завершити паспортизацію сміттєзвалищ, проводиться інвентаризація стаціонарних джерел забруднення.

На необхідності створення районних природоохоронних фондів А.ЮХИМЕНКО наголосив під час зональної наради «Шляхи удосконалення роботи органів місцевого самоврядування», яка відбулася за участю сільських голів Березнівського, Сарненського, Володимирецького, Рокитнівського Зарічненського та Дубровицького районів.