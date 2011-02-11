Екс-віце-мера Алупки підозрюють у незаконному виділенні землі

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного виділення землі в Алупці, яким державі було завдано збитків на суму понад 1 млн грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, у протиправних діях підозрюють колишнього першого заступника мера Алупки. Йому інкримінують перевищення службових повноважень при передачі в приватну власність близько 0,2 га землі на південному березі Криму.

При цьому у прес-службі прокуратури не назвали ні прізвища підозрюваного, ні дату виділення ділянок у курортному місті.

У даний час підозрюваний вже не працює віце-мером.

За даними наглядового відомства, земля в Алупці була передана громадянам без розгляду питання на сесії Алупкінської міської ради.

Якщо провина екс-заступника міського голови Алупки буде доведена, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.