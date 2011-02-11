В держустановах Харківщини встановлять відеокамери

У державних установах у Харківській області встановлять камери відеоспостереження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Василя ХОМУ.

За його словами, на сьогодні у приміщенні громадської приймальні обласної держадміністрації вже встановлено камери відеоспостереження з функцією збереження інформації.

В.ХОМА зазначив, що камери встановлено з метою максимально об`єктивного аналізу ситуацій, які виникають у ході роботи громадської приймальні, та на виконання заходів обласної Програми інформатизації «Електронна Харківщина».

У майбутньому, повідомив заступник голови ОДА, такі камери з`являться у холі Будинку рад та у всіх районних державних адміністраціях.