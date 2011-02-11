У Полтавщині 11 вакансій начальників міліції

У Полтавській області - 11 вакансій начальників міськрайвідділів міліції.

Про це повідомив під час прес-конференції начальник УМВС у Полтавській області Олександр РУДЯК.

За його словами, зараз в УМВС у Полтавській області шукають гідні кандидатури, які б могли очолити міські і районні відділи міліції.

«З різних причин, у тому числі й через зловживання службовим становищем, у системі міліції області на сьогодні не вистачає 11 керівників міськрайвідділів. Люди, які звільнені з посад, просто не справилися з поставленими завданнями. Держава платить їм заробітну плату, тому вони повинні сумлінно виконувати свої обов`язки», - сказав О.РУДЯК.

Він також зазначив, що міліція не приховує недоліків у своїй роботі і проблем з кадрами. О.РУДЯК підкреслив, що інформацію про «перевертнів у погонах» в УМВС не тільки не замовчують, а навпаки - намагаються оприлюднити першими.