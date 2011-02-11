Директор гранітної майстерні познайомився з Фатімою

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Житомирській області викрили бізнесмена, який на своєму підприємстві з обробки граніту незаконно експлуатував нелегальних мігрантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що у жовтні 2010 року у Києві цей директор познайомився з іноземкою на ім’я Фатіма та дізнався від неї, що вона знає чотирьох нелегалів з однієї з азійських країн, яким вкрай необхідна робота. Скориставшись нагодою, бізнесмен через нову знайому запропонував нелегалам працевлаштуватись у нього на фірмі офісними працівниками. При цьому він пообіцяв їм належну оплату праці та інші привілеї робітників його фірми.

Протягом майже чотирьох місяців директор підприємства змушував нелегалів працювати різноробочими при обробці граніту, зарплату не виплачував, належний відпочинок і харчування не організовував.

За даним фактом Слідчим управлінням УМВС порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Слідством встановлюється особа жінки, яка завербувала іноземців.