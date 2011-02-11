Банк Януковича-молодшого зібрав мільйон чистого прибутку

Чистий прибуток Всеукраїнського банку розвитку за підсумками минулого року склав 1,12 мільйонів гривень.

Про це повідомляється у фінансовому звіті банку, повідомляє Українська правда з посиланням на газету "Дело".

Це в 1,9 рази більше, ніж у 2009 році.

При цьому основну частину прибутку - 60% - банк заробив у першому кварталі 2010-го - 0,67 мільйонів гривень.

Квітень-червень 2010 року Всеукраїнська банк розвитку закінчив із чистим прибутком в 0,16 мільйонів гривень, липень-вересень - 0,08 мільйонів гривень, жовтень-грудень - 0,21 мільйони гривень.

Як відомо, зазначає видання, син президента Олександр Янукович, до недавнього часу контролював 90% Всеукраїнського банку розвитку через ТОВ "Донснабтара" (Донецьк), має намір напряму постати власником 100% акцій цього банку.

У грудні-2010 року він вже отримав дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання понад 50% акцій банку.

Главою правління Всеукраїнського банку розвитку є мати глави Національного банку України Валентина Арбузова.