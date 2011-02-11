У Львові відкривається IV Свято шоколаду

Буде «цукерковий кулькоспад»

Сьогодні у Львові відкривається IV Свято шоколаду. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у рамках свята буде створено шоколадне місто та презентовано найдовший шоколадний торт. У місті пройде ярмарок шоколадних виробів, конкурси та забави, відбудеться «цукерковий кулькоспад». Цьогоріч міське Свято шоколаду триватиме з 11 до 14 лютого. Урочисте відкриття свята відбудеться за участю світового тенора Робертіно ЛОРЕТТІ. На святі працюватиме імпровізована Шоколадна фабрика, де кондитери демонструватимуть процес виготовлення солодощів. Свято проводитиметься у Палаці мистецтв.

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