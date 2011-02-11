Шварценеггер повертається в кіно

Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР повідомив у Twitter про своє повернення в кінематограф.

Як повідомляє «Газета.ру», А.ШВАРЦЕНЕГГЕР заявив, що готовий приступити до вибору нової ролі, яку б він хотів зіграти.

«Приголомшливі новини, - пише А.ШВАРЦЕНЕГГЕР. - Мої друзі-агенти сім років питали, коли вони можуть приймати пропозиції (від режисерів, продюсерів і кіностудій). Сьогодні дав їм зелене світло».

Тиждень тому А.ШВАРЦЕНЕГГЕР заявив, що робота на благо жителів Каліфорнії обійшлася йому в 200 млн. доларів збитків. Саме стільки, за його словами, він міг заробити, знімаючись весь цей час у голлівудських кінофільмах.