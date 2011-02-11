У Криму передають до 14 градусів морозу

У Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження на 11-13 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МЧС України в АРК, 11-13 лютого в горах Криму очікуються пориви вітру 25-30 м/с. Вдень 12 лютого місцями сильні опади, 13 лютого - зниження температури на 5-10 градусів. Вдень 14-15 лютого очікується подальше похолодання: у Криму вночі температура повітря знизиться до 8-14 градусів морозу, вдень до 2-8 морозу. На дорогах - ожеледь.

Сьогодні в Криму прогнозується західний вітер зі швидкістю 9-14 м/с, температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Проїзд дорогами Криму забезпечений.