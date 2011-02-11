Професор, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УНДГМІ Вазіра МАРТАЗИНОВА прогнозує, що цього року весна в Україну прийде на тиждень раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції в Києві.

За словами метеоролога, зазвичай весна приходить в Україну в середині березня, а на території Криму - наприкінці лютого.

«Цього року ми підемо на тиждень раніше», - зазначила вона.

В.МАРТАЗИНОВА також повідомила, що в лютому очікується дві хвилі похолодання.

«Але ми не чекаємо до мінус 28. Я вам точно можу сказати», - додала вона.

За словами метеоролога, в лютому очікується температура максимум до мінус 10, мінус 15 градусів морозу, і то тільки на Сході України. На Західну і Центральну Україну ці холоди не розповсюдяться.

Метеоролог також зазначила, що вже з третьої декади лютого розпочнеться підвищення середньодобової температури.

«З третої декади лютого – це високі температури до 10, 12 градусів тепла вдень», - зазначила В.МАРТАЗИНОВА, додавши, що періодів похолодання після цього підйому температури, найімовірніше, вже не буде, а якщо й будуть – те короткочасні.