У Луцьку побили співробітниць місцевої телекомпанії

15:21, 11 лютого 2011
Суспільство
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Погрожували убити

 У Луцьку невідомі силоміць вивезли за місто і побили шеф-редактора та випускового редактора новин місцевої телекомпанії "Аверс".

Як повідомила кореспонденту УНІАН одна з потерпілих, один зі зловмисників погрожував убити дівчат, однак їм вдалося втекти.

Обидві журналістки звернулися з відповідними заявами до міліції. Потерпілою визнали тільки одну журналістку, шеф-редактора, оскільки їй зламали руку і завдали чимало інших серйозних травм. Іншу намагаються представити у справі як свідка.

Побиття правоохоронці інкримінують одному з чоловіків. Іншого кваліфікують як свідка, хоча, як вказали у заявах постраждалі, саме він керував автомобілем і на його приватній території відбувалося побиття і погроза вбивства.

Співробітниці телеканалу пов`язують побиття зі своєю професійною діяльністю, оскільки про жодні особисті інтереси мова не йшла. "Вони знали, що ми журналісти", - сказала потерпіла.

Натомість, у Луцькому міськвідділі міліції вважають, що побиття журналісток не пов`язане з їхньою професійною діяльністю.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

 

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