У Львові Робертіно Лоретті провів майстер-клас для дітей

Сьогодні у Львові відомий італійський тенор Робертіно ЛОРЕТТІ провів у приміщенні музею Соломії Крушельницької майстер-клас для учнів львівських музичних шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, Р.ЛОРЕТТІ поспілкувався з учнями музичних шкіл та дав поради щодо постановки голосу.

«Львів – дуже гарне і спокійне місто. Тут є багато талановитих дітей, які переймаються музикою. Зараз в Італії спів з дитинства не є настільки популярним. Я дуже вражений, побачивши це у Львові. Власне, тут є багато дітей, яких ніхто професійно не вчив, але вони повністю відчувають музику», - сказав Р.ЛОРЕТТІ.

Також сьогодні Р.ЛОРЕТТІ, який є спеціальним гостем IV міського Свята шоколаду, урочисто відкриє перший день свята і дасть святковий концерт у Львівській опері.