Кабмін вирішив, що буде на 20-ї річницю Незалежності

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї річниці незалежності України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, план було затверджено 2 лютого на засіданні уряду.

Згідно з планом, 23 серпня відбудеться церемонія підняття Президентом України Державного Прапора України у м. Києві. Також заплановано проведення урочистих заходів, присвячених Дню Державного Прапора України, у Сімферополі, Севастополі, обласних та районних центрах.

Крім того, буде організовано проведення науково-просвітницьких заходів, присвячених історії становлення і утвердження державних символів України, а також спрямованих на вивчення їх значення та ролі у процесі державотворення і діяльності держави, формування правової культури громадян у ставленні до державної символіки. Передбачено проведення заходів, присвячених Дню Державного Прапора та 20-й річниці незалежності України закордонними дипломатичними установами України із залученням представників української громадськості за кордоном. Напередодні відзначення 20-ї річниці незалежності України у Києві заплановано проведення міжнародного форуму та фестивалю українців світу.

24 серпня буде організовано урочисте покладання квітів до пам’ятників видатних діячів українського державотворення, борцям за незалежність, воїнам, полеглим за свободу України, у Києві, Сімферополі, Севастополі, обласних та районних центрах (також до пам’ятників князю Володимиру Великому, гетьману Богдану Хмельницькому, Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському в м. Києві).

У столиці України та містах-героях Керчі, Одесі, Севастополі та містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України, відбудуться паради військ на честь 20-ї річниці незалежності України. Крім того, пройдуть урочисті заходи за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатського та дипломатичного корпусу, громадських і релігійних організацій, політичних партій, української діаспори, а також делегацій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Відповідно до затвердженого плану, у Києві відбудеться міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 20-й річниці незалежності України, та науково-просвітницькі й інші тематичні заходи, присвячені 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні.

У Національному музеї історії України буде створено експозицію “Україна і світ”.

Також планується започаткувати видання антології української літератури від найдавніших часів до сьогодення, частина тиражу якої буде передана бібліотекам та навчальним закладам, насамперед тим, що розташовані у сільській місцевості. Готується цикл пізнавальних документальних телефільмів і радіопередач та виставок фото- та архівних документів про історію українського державотворення, зокрема з кінця 80-х років ХХ століття до сьогодення.

Також серед запланованих заходів - урочисте відкриття нових корпусів центральних державних архівів по вул. Солом’янській, 24, у м. Києві, а також проведення у столиці України урочистостей з нагоди 20-ї річниці всеукраїнського референдуму з питань проголошення незалежності України за участю керівників державних органів.

Очікується, що урочистості з нагоди 20-ї річниці незалежності України завершаться святковим салютом 20 артилерійськими залпами у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України, а також святковими феєрверками у м. Сімферополі та обласних центрах.