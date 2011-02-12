"Українські соколи" будуть готові до Дня Незалежності

Цього року у Повітряних силах Збройних сил України планують залучити до участі у параді військ з нагоди Дня Незалежності відновлену пілотажну групу “Українські соколи”.

Про йдеться у статті командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія ОНИЩЕНКА, оприлюдненій у журналі “Військо України” (№1 за 2011 рік).

“Сьогодні, відповідно до прийнятого рішення Президентом України – Верховним головнокомандувачем Збройних сил України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, ми проводимо цілий комплекс заходів щодо відновлення такої важливої іміджевої складової, як пілотажна група “Українські соколи”, - повідомив командувач.

За словами С.ОНИЩЕНКА, на сьогодні проведено комплекс робіт з відновлення справності навчально-тренувальних літаків Л-39, на яких проходитиме первинна підготовка пілотажної групи. Після цього планується відновити справність літаків Міг-29 і продовжити подальшу підготовку групи на бойових винищувачах.

“Вже у цьому році у параді військ на День Незалежності візьмуть участь найкращі військові льотчики, які увійшли до відновленої пілотажної групи “Українські соколи”. Зараз триває їхня діяльність у рамках програми бойової підготовки для Повітряних сил Збройних сил України”, - заявив С.ОНИЩЕНКО.

Він наголосив, що військове керівництво впевнене, що у недалекій перспективі льотчики цієї групи своєю майстерністю сприятимуть поліпшенню іміджу та підвищенню престижу держави на міжнародній арені.