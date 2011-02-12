Двоє звільнених працівників "Черкасигаз" перекрили газ 7 будинкам
14:36, 12 лютого 2011Суспільство
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У Черкасах двоє звільнених за пияцтво на робочому місці працівників "Черкасигаз" у знак помсти керівництву перекрили подачу газу до 7 житлових будинків.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
За даними правоохоронців, для цього колишні працівники скористалися зовнішніми прибудинковими вентелями подачі газу.
Наразі зловмисників затримано, стосовно них порушено кримінальну справу.
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