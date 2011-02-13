Під Тернополем зіткнулося понад 10 автомобілів

Під Тернополем у суботу зіткнулося понад 10 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу приміського села Підгороднє Тернопільського району через складні погодні умови, ожеледицю та погану видимість.

У зв’язку з негодою облдержадміністрація прийняла рішення про закриття пасажирських перевезень на дорогах області. Відповідно автотранспортні підприємства обмежили перевезення пасажирів.

Влада закликала жителів міста та області утриматися від поїздок власними автомобілями.

У зв’язку з ускладненням погодних умов, хуртовинами, ожеледицею на дорогах перший заступник голови облдержадміністрації Василь КОЛОМИЙЧУК доручив місцевим органам виконавчої влади та службам цивільного захисту організувати розчистку доріг у посиленому режимі, звернувши особливу увагу на аварійно небезпечні ділянки.