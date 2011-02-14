У Херсоні на продажі наркотиків ухопили начальника відділу боротьби з ними

У Херсоні за торгівлю наркотиками затримано трьох співробітників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН), серед яких начальник цього відділу.

Як повідомило кореспондента УНІАН джерело у правоохоронних органах, у п’ятницю, 11 лютого, спецпідрозділом СБУ у Херсоні затримано трьох співробітників ВБНОН Суворовського райвідділу Управління МВС України в Херсонській області на чолі з їх начальником.

За даним джерела, міліціонери вимагали від наркозалежних осіб гроші за уникнення їх від кримінальної відповідальності (збереження та розповсюдження наркоречовин). Крім того, співробітники ВБНОН пропонували цим особам підкидати наркотики (найчастіше маріхуану) представникам так званої «золотої молоді», від батьків яких можна було вимагати чималі кошти за припинення кримінального переслідування їхніх дітей.

Наразі всі затримані перебувають у місцевому ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби УМВС в Херсонській області, співробітниками спецслужб під час збуту наркотичної сировини було затримано двох працівників Суворовського райвідділу міліції.

За матеріалами відділів внутрішньої безпеки УМВС та боротьби з корупцією і організованою злочинністю УСБУ обласна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.