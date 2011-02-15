У Києві люди в масках забрали в чоловіка 900 тисяч доларів

Сьогодні вдень у Києві невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка, заволодівши понад 900 тис. доларів готівкою.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України в м. Києві, чоловік отримав вказану суму готівки в одному із банків на вулиці Щорса в Печерському районі столиці. Коли він прямував до автомобіля, до нього підбігли чоловіки у масках, відібрали валізу з грошима і втекли.

На місці злочину працюють співробітники міліції.

За даними Центру громадських зв’язків столичного главку міліції, встановлено, що пограбованим є представник однієї з торговельних мереж, яка займається реалізацією побутової техніки та аксесуарів до неї.

За словами чоловіка, він отримав гроші, вийшов з банку, підійшов до автомобіля, який його очікував, відкрив задні двері і кинув сумку на сидіння та намагався сісти на переднє пасажирське сидіння. У цей момент до нього підскочив невідомий у масці, відкрив задні двері та, схопивши сумку з грошима, побіг до автомобіля, який його чекав.

Як зазначили у міліції, виникає чимало питань: чи справді людина отримала, як заявляє, 908 тис. доларів; чому не скористалася охороною - або власною, або міліцейською, яка коштує 70 грн. за годину роботи, але озброєна і має відповідні навички. На ці питання має відповісти слідство. Як зауважили у міліції, за останні роки це найбільша сума, якою одночасно заволоділи грабіжники.