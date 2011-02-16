Посол: в Україні мало знають про Всесвітній день виборів

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ підтримує ініціативу із впровадження в Україні традиції відзначати Всесвітній день виборів у першу неділю лютого.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ШАПОВАЛА з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорської Республіки в Україні Міхалем БАЄРОМ.

Посол звернув увагу, що уже протягом тривалого часу у багатьох демократичних країнах у першу неділю лютого відзначається Всесвітній день виборів. За словами угорського дипломата, це є свідченням важливості виборів для сучасного суспільства. У той же час, зазначив він, українським громадянам про це мало відомо, а було б дуже корисно, на його переконання, якби така традиція прижилась в Україні.

У свою чергу очільник ЦВК підтримав ідею впровадження в Україні традиції відзначати Всесвітній день виборів. Це, на його думку, сприятиме підвищенню суспільної ваги організаторів виборів і значення їх роботи, формуванню у громадян відповідних демократичних цінностей і електоральних стандартів.