В Україні відзначили День пам'яті учасників бойових дій

В Івано-Франківську відбулося віче-реквієм з нагоди річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, віче-реквієм відбулося у парку воїнів-інтернаціоналістів біля пам’ятника прикарпатцям, які загинули в Афганістані. Священики відслужили панахиду за загиблими. Керівники області та міста Івано-Франківська, ветерани, лідери політичних організацій поклали вінки та квіти до пам’ятника. На віче міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС висловив сподівання, що Українська держава зробить все, аби наші солдати ніколи не воювали у чужих країнах. За його словами, війна в Афганістані була «позбавлена сенсу і була загарбницькою війною тоталітарного режиму». Перший заступник голови обласної ради Василь ГЛАДІЙ і заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ назвали цінним патріотизм воїнів-афганців у розбудові української армії. За словами голови Івано-Франківської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Юрія КУПЧІЯ, бойові дії сильно підірвали здоров’я людей і нині медичне забезпечення ветеранів є найболючішою проблемою. Також, за його словами, залишається відкритою проблема забезпечення житлом ветеранів війни.

На віче-реквіємі ветерани війни тримали портрети загиблих побратимів. Прозвучав військовий салют. Потім поіменно пом’янули пам’ять загиблих і випустили в небо десятки голубів.

В Афганістані з Івано-Франківської області служило 3,5 тис. прикарпатців. 84 загинули на чужій землі, один зник безвісти і 440 померло від ран після війни.

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У Чернігові пройшли заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 22-ї річниці виведення обмеженого контингенту радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, в обласній держадміністрації відбулася зустріч керівників області і міста з воїнами-інтернаціоналістами.

Як повідомив голова ОДА Володимир ХОМЕНКО, на Чернігівщині проживають понад 3 тисячі воїнів-афганців, з війни не повернулися 115 молодих людей, які загинули чи зникли безвісти.

За сумлінне виконання інтернаціонального обов`язку та активну громадську діяльність воїнам-інтернаціоналістам було вручено почесні грамоти, подяки і відзнаки.

Також у центрі Чернігова поблизу пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам пройшов мітинг-реквієм, у якому взяли участь майже 400 ветеранів бойових дій на території інших країн та членів їхніх родин.

Присутні поклали квіти до пам`ятника, запалили свічки і хвилиною мовчання вшанували пам`ять своїх побратимів.

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15 лютого в центрі Луганська пройшов мітинг з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 22-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання і поклали Гірлянду слави та квіти до Пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам.

У заході взяли участь керівники області, члени обласного осередку Української Спілки ветеранів Афганістану, вдови та матері загиблих воїнів, представники громадськості.

В афганській війні брали участь понад 8 тисяч жителів Луганщини. 162 з них загинули.

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У Сумах біля пам’ятника воїнам-афганцям пройшов мітинг з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 22-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій ГРИЦАЙ звернувся зі словами вдячності за ратний подвиг до учасників бойових дій на території інших держав.

«Волею долі на ваш вік випала участь у тій війні, виконання інтернаціонального обов`язку перед Вітчизною. Ви для нас – герої, мужні і відважні сини Сумщини. Сьогодні ми схиляємо голови перед загиблими та вшановуємо тих, хто пройшов бойові дії і повернувся з пекла війни», – підкреслив посадовець, побажавши воїнам-інтернаціоналістам міцного здоров`я, душевного спокою та мирного неба.

Натомість голова комітету сімей загиблих в Афганістані Олександра ЛИМАРЕНКО висловила незадоволення, тим, що вперше за кілька останніх років міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ не знайшов часу на традиційну зустріч напередодні відзначення річниці виведення Радянських військ з Афганістану з родинами загиблих у війні. «Цього року не відбулась така зустріч, і нам це дуже болить», – підкреслила О.ЛИМАРЕНКО.

За вагомий особистий внесок у розбудову ветеранського руху, патріотичне виховання молоді Сумщини та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Почесною грамотою голови Сумської ОДА було нагороджено члена Сумської міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану Олександра СІРОБАБУ, Подякою голови ОДА – члена правління Сумської міської організації УСВА Анатолія ПОЛОЖІЯ.

Панахиду за загиблими в Афганістані провів настоятель церкви Іоана-Воїна отець ЄВГЕНІЙ.

Представники влади, громадськості, воїни-інтернаціоналісти поклали квіти до пам’ятного обеліска воїнам Сумщини, які загинули в Афганській війні.

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У Запоріжжі вшанували пам`ять воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Запоріжжя, також сьогодні відбулося урочисте засідання, на якому мер Запоріжжя Олександр СІН заявив про те, що місті буде прийнята програма, спрямована на підтримку ветеранів-інтернаціоналістів. "У міськвиконкомі відбулася зустріч з представниками ветеранських організацій учасників локальних воєн. І ми домовилися про те, що приймемо міську програму, в рамках якої зможемо надавати путівки на оздоровлення, вирішувати питання житла, реагувати на комунальні проблеми", - сказав О.СІН.

Біля пам`ятника воїнам, загиблим в Афганістані і локальних війнах за кордоном, відбувся мітинг, який завершився хвилиною мовчання і триразовим салютом.

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У Житомирі вшанували учасників бойових дій на території інших держав з нагоди 22-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, воїни-афганці пройшли урочистою ходою головною вулицею Житомира - Великою Бердичівською.

Біля пам’ятного знаку "Чорний тюльпан" вони провели мітинг-реквієм та поклали квіти.

Присутні на мітингу відзначали наявність у суспільстві значної кількості невирішених соціальних проблем воїнів-афганців.

У заході взяли участь воїни-афганці, вдови, керівники обласної та міської влади, громадськість.

У Житомирі також відбувся другий Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль “Розстріляна молодість”, у якому взяли участь виконавці та творчі колективи з Житомира й області, Луганська, Одеси, Полтави, воїни-афганці, учасники бойових дій на території інших держав, солдатські та офіцерські вдови.

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У Києві вшанували учасників бойових дій на території інших держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК взяв участь у ритуалі пам’яті із покладанням квітів до Меморіального комплексу пам’яті воїнів України, полеглих в Афганістані.

Мітинг-реквієм біля меморіалу зібрав близько тисячі осіб.

У Храмі-пам’ятнику жертвам афганської війни церкви Воскресіння Христового відбулася громадська панахида по загиблих.

Також відбулася зустріч воїнів-інтернаціоналістів у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Ветерани відвідали експозицію «Твої, Батьківщино, сини. Обов’язок. Подвиг. Трагедія».

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Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА привітав воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів бойових дій на території інших держав і вручив їм цінні подарунки.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголовив: “Сьогоднішня наша зустріч - це чергове нагадування про трагедію, через яку пройшли тисячі українських родин, про ті помилки і гіркий досвід, необдумані кроки, через які втратили життя сотні наших громадян. Ніхто з нас немає морального права забути ті сторінки з життя українського народу”.

В.ЯДУХА запевнив присутніх, що обласна влада робила і робитиме все для того, щоб всіляко підтримувати і допомагати тим, хто брав участь у локальних конфліктах.

За період перебування Збройних сил СРСР на території Афганістану у складі спецконтингенту пройшли службу понад 4 тисячі жителів Хмельницької області. У військових діях на території інших держав (Ірак, Куба, Югославія, Угорщина, Алжир, Ефіопія) загинуло 27 жителів регіону.

Зараз на території області проживає понад 3 тисячі ветеранів бойових дій в Афганістані.

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У Луцьку з нагоди 22-річчя виведення радянських військ з Афганістану відбулася урочиста хода та покладання квітів до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, у Волинському обласному академічному муздрамтеатрі відбувся святковий концерт.

У вітальному слові Луцький міський голова Микола РОМАНЮК зазначив, що міська рада високо цінує активну громадську позицію воїнів-інтернаціоналістів, а лучани вдячні їм за невтомну діяльність на благо міста.

Член правління громадської організації захисників вітчизни "Щит" (Воронеж) Михайло ГОЛИШЕВ вручив медалі за бойові заслуги голові Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Григорію ПАВЛОВИЧУ та його заступнику Юрію МЕЛЬНИКУ, які були їм присвоєні ще у 1986 році, але лише зараз знайшли своїх власників.

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У Тернополі відбувся мітинг-реквієм до 22-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг-реквієм пройшов біля пам’ятника загиблим воїнам-афганцям у парку «Національного відродження». Участь у ньому взяли керівники міста та області, представники громадських організацій. «Сьогодні мені хочеться подякувати усім вам за хоробрість, за міцність духу, за те, що нарешті настали інші часи і вже немає тієї війни», – сказав під час виступу міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Окрім цього від міської ради члени міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану та учасники бойових дій в Афганістані за проявлену мужність і патріотизм при виконанні військового обов’язку отримали подяки та грошові премії, розміром 100 грн. Також міський голова вручив Спілці ветеранів сучасний інвалідний візок на акумуляторі.

У війні в Афганістані брали участь понад 1,7 тис. жителів Тернопільщини. З них 51 солдат загинув.

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У Вінницькій області пройшли урочистості з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Вінницької облдержадміністрації, з нагоди свята керівництво області та міста відзначило 37 учасників бойових дій на території інших держав Почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради.

Також за участю керівництва області та міста відбулась піша хода до Центрального парку культури і відпочинку для покладання квітів у Меморіалі Слави, а також проведено мітинг-реквієм біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, які загинули в Афганістані.

У навчально-виховних закладах області проведено тематичні уроки пам’яті, семінари, вечори-зустрічі з учасниками бойових дій на території інших держав.

За словами голови обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані Петра КИРИЛІШИНА, у Вінниці функціонує один із найкращих музеїв, присвячений загиблим воїнам. В 1994 році було відкрито пам`ятник полеглим в Афганістані. Такі монументи споруджено практично в усіх районах Вінниччини.

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Кількасот колишніх воїнів-афганців 15 лютого, у День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, у супроводі бронетранспортера пройшли центральною вулицею Рівного до пам’ятника загиблим побратимам, де відбувся урочистий мітинг-реквієм.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком урочистого заходу було проведено панахиду за упокій душ полеглих в Афганістані, яку відслужив колишній «афганець» отець ІВАН.

На мітингу було, зокрема, зазначено, що нині в області проживає понад 3,5 тисячі колишніх воїнів-афганців, у тому числі у Рівному – 1200. Під час війни в Афганістані загинуло 15 жителів обласного центру, а з Рівненщини - 102 особи і двоє зникли безвісти.

У цей же день відбулася зустріч колишніх воїнів-афганців та учасників бойових дій на території інших держав у міському Палаці культури «Текстильник», а з учасниками бойових дій, членами їх родин і вдовами колишніх воїнів зустрілися працівники міського управління праці та соціального захисту населення.

Інтереси колишніх учасників бойових дій, крім місцевих організацій Української спілки ветеранів Афганістану, в обласному центрі також захищає міська Організація захисту сімей загиблих, померлих, інвалідів та ветеранів локальних конфліктів.

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15 лютого у Львові відзначили 22-у річницю виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Як передає кореспондент УНІАН, центром Львова пройшла урочиста хода учасників бойових дій на території інших держав та керівництва області до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані 1979-1989 рр».

Після церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченкові та до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані 1979-1989 рр.», розпочалося урочисте віче.

У ході віча голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК нагородив Почесною грамотою облдержадміністрації за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов’язку та з нагоди 22-ї річниці виведення військ із Республіки Афганістан членів Української Спілки ветеранів Афганістану.

У Львові живуть 1142 учасника бойових дій в Афганістані, з яких 224 мають інвалідність, у зв’язку з пораненням під час бойових дій або захворюванням, пов’язаним із виконанням інтернаціонального військового обов’язку.

Нагадаємо, 15 лютого, відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2004 року №180, в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.