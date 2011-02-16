Міністр обговорить фінансову співпрацю з Польщею

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО відвідає Польщу із робочим візитом 16-17 лютого.

Як повідомили УНІАН у посольстві України у Варшаві, в ході візиту міністр у першу чергу планує обговорити фінансові питання проведення адміністративної реформи та співпрацю Міністерства із польськими фінансовими інституціями.

За даними українського диппредставництва, Ф.ЯРОШЕНКО в рамках візиту проведе зустрічі з міністром фінансів Польщі Яцеком РОСТОВСЬКИМ, головою Національного банку Мареком БЕЛЬКОЮ і главою правління Варшавської фондової біржі Людвіком СОБОЛЕВСЬКИМ.

Крім того, заплановані консультації з представниками Податкової та Митних служб Польщі.

Ф.ЯРОШЕНКО також планує обговорити питання інформатизації міністерства фінансів.