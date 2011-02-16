Проїзд у київському метро деякий час не дорожчатиме

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не прогнозує підвищення вартості проїзду у столичному метрополітені і заявляє, що це є питанням “далекої перспективи”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав в інтерв’ю журналістам.

“Таке питання (підвищення ціни проїзду в метро) не обговорювалось у нас. І я думаю, ми будемо радитись і з громадськими організаціями, якщо таке рішення буде прийматись. На далеку перспективу, я думаю, що так можна питання розглядати, тому що ми плануємо будувати четверту нитку метро на Троєщину – це серйозні витрати. І хоча б для того, щоб не витрачати кошти на дотацію метрополітену, не за рахунок бюджету оновлювати рухомий склад, технічне оснащення тримати на нормальному експлуатаційному рівні, нам безумовно треба буде думати про нормальний фінансово-економічний і виробничий стан підприємства “Київський метрополітен”, - сказав керівник міськдержадміністрації, додавши: “Але це не тема цього часу і навіть не тема цього року”.