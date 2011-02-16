Михайлик та Маруся спрогнозували пізню весну

У Львові бабаки Михайлик та Маруся у свято Стрітення спрогнозували пізню весну.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

За прогнозами тварин, весна прийде не швидше середини березня, зазначається у повідомленні.

«Якщо бабак бачить свою тінь, значить, весна буде пізня. І оскільки 15 лютого було сонечко, і він тінь свою бачив - це й свідчить, що весна буде затяжна», – розповів УНІАН директор Львівського міського еколого-натуралістичного центру Ігор АНТАХОВИЧ.

Другий рік поспіль львівські бабаки за давньою українською традицією віщують весну на свято Стрітення, яке має свої звичаї у народі. Існує прикмета: якщо бабак, вилізши з будиночка, побачить свою тінь, то весна буде пізньою. У народі цей день ще називають Зимобором, коли "зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще панувати".