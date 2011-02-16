У Києві минулої ночі підпалили 11 автомобілів

У Києві минулої ночі від вогню постраждали 11 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в столиці.

Зокрема, о 3-й годині в Деснянському районі на вулиці Братиславській, 42, загорівся «Сіат Кордоба». Полум’я від нього перекинулось на поруч розташовані автомобілі «Фіат Добла» і «Лада-1118». В автомобілях вигоріли салони і моторні відсіки, пошкоджені колеса і лакофарбове покриття.

Вогнеборці, які приїхали на пожежу за викликом когось із мешканців будинку, загасили три палаючих автомобілі і відвернули вогонь ще від двох автомобілів : «ВАЗ-21043» і «Кіа Піканто». В першому пошкоджено багажне відділення, в другому – покриття.

Крім того, вогнем були пошкоджені й 6 автомобілів у дворі 16-поверхового житлового будинку на вулиці Миколи Матеюка, 5-А.

На місці обох пожеж працювали спеціалісти столичного Управління МНС, які наразі встановлюють причини загоряння. Попередня версія – занесення стороннього джерела запалення невідомими особами.