НФПУ: від пенсійної реформи постраждають 5 категорій громадян

00:19, 17 лютого 2011
Суспільство
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500 млн. не вирішать проблему дефіциту ПФ

У Національному форумі профспілок України вважають, що найбільше від запропонованої урядом пенсійної реформи постраждають жінки, військовослужбовці, окремі групи громадян пенсійного віку та держслужбовці, а виграють - високооплачувані посадовці та ті, хто вже вийшов на пенсію.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Національного форуму профспілок України.

За даними НФПУ, найбільше від нової пенсійної реформи постраждає 5 категорій громадян: жінки віком 55 років; військовослужбовці, які на момент запровадження реформи матимуть вислугу 20 років, але не встигнуть вийти на пенсію; громадяни, які на момент запровадження реформи досягли пенсійного віку, але не мають можливості підвищити свій пенсійний стаж до необхідних 15 років; громадяни, які не мають пенсійного стажу, достатнього для отримання повної пенсії, та пенсіонери, які працюють у статусі держслужбовців або прирівняні до цього статусу.

При цьому від реформи виграють лише дві категорії населення. Ті, хто встиг вийти на пенсію до запровадження реформи і колишні високопосадовці, які отримують від 10 до 40 тис. грн. пенсії.

«Протягом першого року запровадження реформи надходження до Пенсійного фонду збільшаться від 500 млн. до 1 млрд. грн. Але ці кошти не розв’яжуть проблему дефіциту Пенсійного фонду. Більша частка цих коштів потрапить з кишень тих, хто програв від запровадження реформи, до кишень тих, хто від неї виграв. Це, у свою чергу, може спричинити соціальну напруженість та конфлікти між різними групами пенсіонерів, поглибить та заморозить соціальну несправедливість», - зазначив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить закон про пенсійну реформу в березні 2011 року.

Разом з тим, він не виключив, що до цього терміну проект закону може бути відкликаний з парламенту для внесення змін.

14 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, уряд може відкликати законопроект про пенсійну реформу, якщо під час парламентських слухань пролунають вагомі аргументи для доопрацювання документа.

 

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