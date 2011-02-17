У Макіївці 75 осіб постраждали від морозів

У Макіївці Донецької області 75 людей постраждали від морозів нинішньої зими, з них двоє померли від переохолодження.

Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія «Юніон» з посиланням на дані лікарів міської «Швидкої допомоги».

За словами медиків, 73 людини, які постраждали від холоду, звернулися до лікарні, ще двоє – загинули.

Лікарі радять людям, щоб вони не поповнили кількості постраждалих від морозу, загартовуватися, споживати більше фруктів, тепліше одягатися і рідше виходити на вулицю, особливо зараз, коли температура повітря опускається нижче за 23 градуси.

Медики також констатували, що найчастіше до лікарні з обмороженням потрапляють люди в стані алкогольного сп`яніння.