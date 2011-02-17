У Макіївці 75 осіб постраждали від морозів
01:20, 17 лютого 2011Суспільство
1844 0
Двоє з них померли
У Макіївці Донецької області 75 людей постраждали від морозів нинішньої зими, з них двоє померли від переохолодження.
Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія «Юніон» з посиланням на дані лікарів міської «Швидкої допомоги».
За словами медиків, 73 людини, які постраждали від холоду, звернулися до лікарні, ще двоє – загинули.
Лікарі радять людям, щоб вони не поповнили кількості постраждалих від морозу, загартовуватися, споживати більше фруктів, тепліше одягатися і рідше виходити на вулицю, особливо зараз, коли температура повітря опускається нижче за 23 градуси.
Медики також констатували, що найчастіше до лікарні з обмороженням потрапляють люди в стані алкогольного сп`яніння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter