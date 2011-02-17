Джарти: санаторії приховують розмір реальних зарплат

Голова Ради міністрів АР Крим Василь ДЖАРТИ вважає, що в курортній сфері Криму спостерігається приховування реальних розмірів заробітної плати найманих працівників з метою ухилення установ від оподаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, про це В.ДЖАРТИ заявив на черговому виїзному засіданні Комітету із забезпечення надходжень податків, зборів і підвищення ефективності роботи підприємств, яке відбулося у виконкомі Ялтинської міської ради.

За словами голови кримського уряду, в автономії впродовж багатьох років не виконуються місцеві бюджети курортних регіонів, і це відбувається за відсутності належного реагування з боку податкових служб і місцевої влади.

Як вважає В.ДЖАРТИ, в курортній сфері Криму спостерігається приховування реальних розмірів заробітної плати з метою ухилення від оподаткування. Так, середній розмір заробітної плати в санаторно-курортних установах становить 1230 грн., у деяких – близько 500 грн., тоді як середня зарплата в автономії – 1966 грн. «Така ситуація не дозволяє забезпечувати ефективну кадрову політику, спрямовану на залучення кваліфікованого персоналу, суттєво знижує розміри надходжень до відповідних фондів», – наголосив голова кримського уряду.

«Ви повинні бачити реальну картину надходжень до бюджету і проводити ефективну діяльність», – сказав глава Радміну, звертаючись до представників податкових служб.

За його словами, сьогодні податківцям поставлено завдання – вивести економіку з тіні, почати активну боротьбу з ухилянням від сплати податків всіма платниками податків – від великих підприємств і орендарів землі до власників міні-готелів.

«Курортні міста Криму повинні виконувати свій бюджет і зміцнювати економіку автономії, – наголосив В.ДЖАРТИ. – Необхідно консолідувати зусилля податкової служби, органів місцевого самоврядування і контролюючих органів з виконання затверджених показників дохідної частини бюджетів».

Керівник уряду Криму рекомендував Державній податковій адміністрації в Криму спільно з Територіальною державною інспекцією праці в АРК й органами прокуратури АРК в період курортного сезону 2011 року забезпечити проведення спільних заходів із встановлення фактичної зайнятості працівників на підприємствах, які виплачують заробітну плату нижчу від встановленого законодавством рівня за рахунок неповної зайнятості.

Міністерству економіки Криму доручено щокварталу проводити порівняльний аналіз надходження платежів до бюджетів усіх рівнів від курортних регіонів у плані податків і зборів, стану погашення податкового боргу і направляти пропозиції в міськвиконкоми і райдержадміністрації з їх збільшення.