Уряд ухвалив зупинити зростання цін на борошно і хліб

Аграрний фонд починає інтервенції борошна для забезпечення стабільних цін на ринку хліба.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова директора департаменту розвитку аграрного ринку Анатолія РОЗГОНА на селекторній нараді в міністерстві 15 лютого.

За інформацією Мінагропроду, за останній місяць ціни на пшеницю зросли в середньому на 5-7%, на борошно - на 6%.

А.РОЗГОН повідомив, що для запобігання зростанню цін на борошно і хліб уряд ухвалив рішення про інтервенції борошна з Аграрного фонду. «Зараз вирішуються організаційні питання, ціни проходять доузгодження в Мінекономіки, оскільки це передбачено порядком, і з наступного тижня буде забезпечено борошно за стабільними цінами, що дозволить забезпечити стабільність цін на ринку хліба, в першу чергу масових сортів», - сказав він.

Разом з тим А.РОЗГОН нагадав, що відповідно до Закону «Про ціни і ціноутворення» зміна цін на борошно як на соціальний продукт підлягає декларуванню. «Зміна цін на борошно підлягає декларуванню, і тому виробникам борошна перед тим, як підвищити ціни на борошно, потрібно буде шукати серйозні аргументи, щоб обгрунтувати це подорожчання», - зазначив він.

На нараді міністерство домовилося з обласними адміністраціями 25 регіонів України, що регіональні ресурси зерна будуть задіяні частково для забезпечення потреб регіонів. «Оскільки борошно з державних ресурсів може бути використано лише для забезпечення соціально значущих продуктів, у першу чергу хлібу, то, наприклад, для потреб виготовлення макаронних і кондитерських виробів може бути використане зерно як з регіональних ресурсів, так і з Держматрезерву», - додав директора департаменту.