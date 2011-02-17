Українська картопля неконкурентна, але ринок зростає

В Україні лише 13% картоплі проходить через цивілізований ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час другої міжнародної конференції «Комерційне плодоовочівництво в Україні – 2011» директор з розвитку «Індустріальної молочної компанії» Олег ТОДЧУК.

За його словами, Україна посідає п`яте місце у світі з вирощування картоплі і виробляє 6% її світового виробництва.

Він зазначив, що виробництво картоплі у нашій країні стабільне протягом кількох останніх років і коливається у межах 18-20 млн. тонн. При цьому втрати при збиранні і зберіганні становлять 15-20%.

За даними експерта, обсяг цивілізованого ринку картоплі становить 2-2,5 млн. тонн, тобто лише 13% картоплі проходить через цивілізований ринок.

У структурі споживання картоплі споживання населенням становить 33%, або 6,1 млн. тонн, переробка – 1%, або 0,2 млн. тонн, використання на корм – 20%, або 3,8 млн. тонн, і насіннєва картопля становить 27%, або 5 млн. тонн.

Україна посідає четверте місце у світі за споживанням картоплі на душу населення, цей показник у нашій країні становить 133 кг за норми 123 кг.

Обсяг експорту та імпорту картоплі до України незначний. За підсумками 2010 року імпорт становив 19 тис. тонн (15 тис. тонн охолодженої і 4 тис. тонн насіннєвої) і експорт – 7 тис. тонн.

При цьому О.ТОДЧУК відзначив, що українська картопля неконкурентоспроможна на світових ринках.

За словами експерта, ринок картоплі в Україні почав зростати, зростає врожайність і частка професійних господарств. Також відзначається тенденція до зростання конкуренції з боку імпорту і зростання обсягів імпорту насіннєвої картоплі з Голландії і Німеччини.