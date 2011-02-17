У Луганську горів рентген-кабінет поліклініки

Сьогодні о 1.30 у Луганську у рентгенівському кабінеті на першому поверсі чотириповерхової будівлі поліклініки № 7 (1908 року побудови) виникла пожежа.

Жертв та постраждалих немає, повідомляє прес-служба МНС.

До гасіння пожежі було залучено десять відділень Державної пожежної охорони. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.