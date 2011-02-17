У Луганську досі горить поліклініка

Сьогодні о 1.30 у Луганську у рентгенівському кабінеті на першому поверсі чотириповерхової будівлі поліклініки № 7 (1908 року побудови) виникла пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 8.30 повністю вигоріли дерев’яні перегородки другого, третього і четвертого поверхів.

На базі поліклініки працюють 4 денних стаціонари, тут розташована центральна наукова медична бібліотека. У поліклініці працює близько 400 осіб.

Причина пожежі поки що невідома.

*** Будівля поліклініки є архітектурною пам’яткою (відома як Будинок Васньова). Свого часу тут розташовувалося педагогічне училище, КДБ, під час німецької окупації – гестапо, пізніше - лікарня заводу імені Леніна. Як поліклініка діє з початку 70-х років XX ст.