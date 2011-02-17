Колишньому свату Ющенка перерізали горло

Екс-директорові департаменту з контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПАУ, 49-річному Ігорю Гончару перерізав горло у власній квартирі його приятель після спільного розпивання спиртних напоїв. Про це повідомляє газета Сегодня .

Убили Гончаря ще у середині грудня, проте МВС інформацію про вбивство довго не опрлюднювало.

Чоловік лежав в калюжі крові посеред кухні в своїй київській квартирі на проспекті Маяковського. Поряд валявся скривавлений кухонний ніж. Експертиза показала: Ігор Гончар помер від удару лезом в горло, а також травми голови. Версію про пограбування відразу ж виключили: всі цінні речі, зокрема гроші, були на місці.

Сім`я Гончарів вже декілька років з`являється в кримінальних хроніках країни. У 2006 році, теж в грудні, сина Ігоря Гончаря Михайла звинуватили в тому, що він з своєї київської квартири стріляв по вікнах будівлі комітетів Верховної Ради (вікна його квартири на вул. Городецкого виходять на Банкову).

Одна куля потрапила в крісло депутата від Партії регіонів Юлії Ковальової. Тоді ж з`ясувалося, що Михайло Гончар - колишній чоловік Віталіни Ющенко і батько внучки екс-президента Ярини-Домініки.

Захищав Гончара відомий київський адвокат Андрій Федур. Справу закрили в лютому 2008 року «за відсутністю складу злочину».

Через рік, 10 липня 2009 року, Михайло знову стріляв все з того ж карабіна, правда, не по депутатах, а в стелю і стіни своєї розкішної квартири в центрі Києва.

Правоохоронці знайшли свідків, які пригадали, що за день до смерті Гончар повертався додому не один, а з якимсь чоловіком. Наступного дня слідчі кримінального розшуку "вирахували" 44-річного громадянина. Ним виявився приятель покійного. Факти доводили, що саме він скоїв вбивство.

"Цей чоловік прийшов до Гончара в гості, - розповідають в столичній міліції. - Вони сиділи на кухні, пили. Потім між ними зав`язалася суперечка, яка переросла в бійку. Після чого затриманий схопив із столу кухонний ніж і ударив ним Гончара в шию. Смерть наступила миттєво. Наступного дня підозрюваний був арештований", - сказали в міліції.

Арешт підтвердив і син Ігоря Гончара Михайло, колишній зять Віктора Ющенка.