Кислотою облили екс-губернатора Юрія Чижмаря?

Вчора ввечері у Києві невідомий облив кислотою одного із заступників голови Київської облдержадміністрації.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, інцидент стався о 23.30 на вулиці Антоновича (колишня Горького), коли чиновник виходив із автомобіля.

Водночас у столичному главку міліції не уточнили, ким саме є потерпілий, але зауважили, що громадянин Ч., 1974 року народження, о 23.30 повертався з магазину додому, який розташований на вулиці Антоновича, 162. У дворі будинку до нього підійшов невідомий чоловік віком 25-30 років і зростом приблизно 180 см та вилив в обличчя невідому рідини. Потерпілий зміг самостійно дістатися до під’їзду та попросити консьєржа викликати йому «швидку» і міліцію.

Як зазначили в главку, сигнал про інцидент надійшов до чергової частини о 23.50. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Голосіївського райуправління міліції.

Опитуються можливі очевидці події. Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).

Також у міліції зауважили, що, згідно з висновками лікарів, чоловік отримав опіки обличчя ІІ-ІІІ ступенів важкості.

Разом з тим, як стало відомо УНІАН, потерпілим є заступник голови КОДА Юрій ЧИЖМАРЬ, який раніше обіймав посаду голови Тернопільської облдержадміністрації.