Євро на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9570/7,9625, на 12:00 звузився спред – 7,9580/7,9605 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2722, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2721/0,2722. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 29,2550 (-0,0465).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3555/1,3557, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7835/10,7910, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,7935/10,8030.

У середу Нацбанк на ринок не виходив.