Завтра в Україні - від 4° тепла до 30° морозу

Завтра на Правобережжі України та у Криму очікується невеликий сніг, у Карпатському регіоні помірний, подекуди сильний сніг, хуртовини.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України, крім більшості районів південної частини, ожеледиця.

Вітер південно-східний (на півдні та сході північно-східний), 7-12 м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на більшій частині Лівобережжя вночі 20-25° морозу, місцями 28-30°, вдень 11-16° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На решті території вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Київській області у п’ятницю вночі - без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу. У Києві температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.