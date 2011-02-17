Укрзалізниця: проблеми вирішені, пальне пішло

«Укрзалізниця» вже не має проблем із постачанням дизельного пального.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у коментарі журналістам заступник гендиректора відомства Микола СЕРГІЄНКО.

«Була проблема у постачальника з розмитненням пального. Проблеми вже вирішено, й пальне пішло, ми одержуємо пальне», - сказав він.

За його словами, проблема у постачальника – групи «Континіум» - виникла на цьому тижні, проте «вони утрясли проблеми, і пальне пішло».

При цьому Н.СЕРГІЄНКО відзначив, що за день на залізницях витрачається близько 1200 тонн пального, і «Укрзалізниця» має декілька постачальників. «Зараз від іншого постачальника відвантажується 10 тис. тонн», – сказав він.

За його словами, відповідні тендери із вибору постачальників проводяться постійно, при цьому довгостроковий договір не укладають через постійне коливання цін на пальне.

Як запевнив представник «Укрзалізниці», відомство завжди має запаси пального. Як уточнив він, на сьогодні відомство має 7-денні запаси пального, й ситуація стабілізувалася.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в «Укрзалізниці» виникли проблеми з постачальником пального.