Сержант міліції перевозив наркотики

На Закарпатті порушено кримінальну справу проти 20-річного сержанта міліції, який торгував наркотиками.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступника прокурора Закарпатської області Анатолій САВЧЕНКО.

За його словами, дослідчою перевіркою було встановлено, що ввечері 12 лютого інспектор групи патрульної служби Виноградівського РВ УМВС України, сержант міліції, за попередньою змовою з громадянином П. на автомобілі незаконно, з метою збуту, перевозили психотропну речовину - метамфетамін.

«Сержант та його спільник мали намір продати наркотики, проте були затримані працівниками міліції у м. Хусті», - уточнив заступник прокурора.

Він також додав, що на даний час сержант міліції та його спільник затримані й надають пояснення.

«Якщо суд визнає сержанта винним у вчиненні даного злочину, то хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна згідно санкції ст.307 ч.2 КК України», - повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.