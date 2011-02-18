Завод ночами палить гуму

05:56, 18 лютого 2011
Суспільство
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"Батьківщина" виступає на підтримку городян

У Лисичанську городяни вимагають ліквідувати виробництво з утилізації відходів заводу ГТВ

17 лютого в Лисичанську Луганської області відбувся мітинг біля заводу гумовотехнічних виробів (ГТВ).

Більш як 150 жителів довколишнього району вимагали ліквідувати екологічно шкідливе виробництво з утилізації різних відходів підприємства, організоване ВАТ «Луганськпереробка».

Шкідливе виробництво розташоване за сто метрів від житлових будинків, повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної організації партії ВО «Батьківщина».

«Батьківщина» виступає на підтримку городян, які вийшли на акцію протесту з вимогою закрити незаконний цех з переробки відходів заводу гумовотехнічних виробів.

«Ми активно підтримуємо жителів Лисичанська, які страждають через шкідливі викиди в атмосферу при спалюванні відходів лисичанського заводу ГТВ. Городяни мають у своєму розпорядженні відомості, що шкідливе виробництво ведеться виключно ночами, є у наявності відео, що підтверджує даний факт. Спроби зустрітися з керівництвом «підпільного» цеху не увінчалися успіхом. Це може говорити лише про те, що утилізація ведеться з порушенням норм природоохоронного законодавства. На даний момент учасники акції підписали резолюцію з вимогою повного припинення роботи цеху, і звернулися з нею до місцевої власди тей і керівництва ВАТ «Луганськпереробка», - прокоментувала ситуацію в Лисичанську голова Луганської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Ірина ВЕРИГІНА.

Вона також повідомила, що буде складене звернення до прокуратури та інших інстанцій.

 

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