Україна потрапила до списку найпитущих країн у світі

Громадяни Молдови випивають більше алкогольних напоїв, ніж мешканці інших країн, зазначається в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ). Її жителі випивають в середньому 18,22 літра алкогольної продукції за рік, що майже втричі більше за середній показник у світі - 6,1 літра алкоголю на людину за рік.

У рейтингу "найпитущих" також фігурує Чехія з показником 16,45 літра алкоголю на людину за рік, Угорщина - 16,27, Росія - 15,76, Україна - 15,6, Естонія - 15,57, Андорра - 15,48, Румунія - 15,3, Словенія - 15,19, Білорусь - 15,13, Великобританія - 13,37 літра.

ВООЗ зазначає, що в бюджеті Молдови, так само як і в Ізраїлі, Хорватії та Україні, закладена спеціальна стаття щодо лікування від алкоголізму.

Утім, 126 країн формально проводять програми лікування від зловживанням алкоголю.

У світовому масштабі організація зареєструвала 6,2% смертей від алкоголю серед чоловічого населення проти 1,1% серед жіночого.

У світі близько 320 тисяч осіб у віці від 15 до 29 років гинуть від вживання алкоголю, що становить 9% усіх смертей в цій віковій категорії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на доповідь ВООЗ.