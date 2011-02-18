Чи бояться українці продовольчої кризи (опитування)

51% жителів України бояться, що може наступити світова продовольча криза.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group і представленого сьогодні журналістам.

Результати опитування свідчать, що на питання, чи може настати світова продовольча криза, 51,4% відповіли «так», «ні» - 37,5%, важко відповісти 11,1%.

При цьому 49,7% опитаних вважають, що глобальна продовольча криза загрожує Україні, 36,4% так не вважають і важко відповісти 13,9%.

У регіональному розрізі страх перед можливим настанням світової продовольчої кризи більш виявляється на заході Україні (64%), ніж у центрі (46%) і на південному сході (48%) країни.

Основними можливими причинами виникнення світової продовольчої кризи, на думку жителів України, є зміни клімату і пов`язані з цим природні аномалії й катаклізми (37%), цінова політика великих світових корпорацій (32%), зростаюче нехарчове використання сільгосппродукції як сировини для виробництва біопалива (23%), зростання цін на добрива і паливо (22%).

У більшості українців продовольча криза асоціюється зі зростанням цін на основні продукти харчування (73%), а також з явищами, що провокують зростання цін на продукти: дефіцитом (25%), ажіотажним попитом на основні продукти (18%), перебоями з продовольчим постачанням (13%).

При цьому у разі істотного зростання цін на звичні продукти харчування для українців характерні наступні моделі: максимальне забезпечення продовольством власного виробництва (30%), повний (27%) або частковий (22%) перехід на дешевші продукти харчування, збереження структури споживання при одночасному скороченні її обсягів (20%).

Незважаючи на те, що українці серйозно сприймають загрозу продовольчої кризи, на сьогоднішній день більшість жителів країни (69%) не роблять запасів продуктів про чорний день».

Опитування проводилося в період з 1 по 10 лютого 2011 року в 24 областях України і в Криму. Всього було опитано 2078 чоловік. Очікувана середня похибка вибірки становить не більш як 2,2%.