Ялта оцінює збиток від урагану в 800 тисяч гривень
17:34, 19 лютого 2011Суспільство
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Стихія вирувала вночі 13 лютого
Ялті, за попередніми підрахунками, потрібно більш як 800 тис. грн. на ліквідацію наслідків урагану, що обрушився на місто вночі 13 лютого.
Про це УНІАН повідомила прес-служба мерії.
Вітер, пориви якого досягали 30 метрів за секунду, пошкодив 44 крівлі будинків, 4 - повністю зруйнував.
"Ситуація визнана ситуацією надзвичайного характеру місцевого масштабу, тому на ліквідацію наслідків урагану використовуватимуться кошти місцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.
Мер Ялти Олексій БОЯРЧУК сподівається, що місто за два тижні впорається з наслідками урагану. "Покрівельні роботи почнуться відразу, як дозволить погода", - сказав він.
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