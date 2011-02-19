Ялта оцінює збиток від урагану в 800 тисяч гривень

Ялті, за попередніми підрахунками, потрібно більш як 800 тис. грн. на ліквідацію наслідків урагану, що обрушився на місто вночі 13 лютого.

Про це УНІАН повідомила прес-служба мерії.

Вітер, пориви якого досягали 30 метрів за секунду, пошкодив 44 крівлі будинків, 4 - повністю зруйнував.

"Ситуація визнана ситуацією надзвичайного характеру місцевого масштабу, тому на ліквідацію наслідків урагану використовуватимуться кошти місцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.

Мер Ялти Олексій БОЯРЧУК сподівається, що місто за два тижні впорається з наслідками урагану. "Покрівельні роботи почнуться відразу, як дозволить погода", - сказав він.