Нападника, який облив кислотою Чижмаря, спіймали

Упіймано невідомого, котрий 17 лютого близько опівночі облив кислотою заступника голови Київської області Юрія Чижмаря.

Про це повідомив "Газеті по-київськи"голова Київської області Анатолій Присяжнюк, який у суботу провідував колегу в реанімації.

"Міліція вже затримала винного, і він, наскільки мені відомо, в усьому зізнався. Але про мотиви я майже нічого не знаю. Можу тільки сказати, що це ніяк не пов’язано з його (Чижмаря) нинішньою роботою", сказав Присяжнюк.

Джерела видання в Печерськом РУВС повідомили, що підозрюваний затриманий силами правоохоронців Київської області. Однак, оскільки тривають пошуки замовника, жодних подробиць не повідомляють.

Чижмар, як і раніше, перебуває в реанімації столичного Опікового центру на вулиці Краківській.

"Стан стабільний, загроза осліпнути за останні дні значно зменшилася", - сказав завідувач відділенням інтенсивної терапії Володимир Калашников.

За словами Присяжнюка, "опіки дуже серйозні, все обличчя перебинтоване".

"Запитував, чи не потрібна якась допомога, але Юрій Васильович сказав, що все нормально. Він задоволений лікуванням. Про свій стан говорив, мовляв, коли розбинтують, тоді й буде видно, а поки що рано робити якісь висновки. Ще днів десять пробуде в реанімації", - зазначив він.

Як відомо, Чижмарю хлюпнули в обличчя кислоту, коли він повертався з "Сільпо". З 6% опіків обличчя другого-третього ступеня його забрали в Опіковий центр, дуже постраждали очі.

На даний момент слідство схиляється до версії, що інцидент пов’язаний із особистими й побутовими питаннями, а не з професійною діяльністю Чижмаря.

Українська правда