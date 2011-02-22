Янукович доручив Хорошковському зайнятися стічними водами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Службі безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ провести роботу з перевірки ситуації із викидами стічних вод у Чорне море та великі річки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.

“Необхідно провести перевірку і дати об’єктивну довідку”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ

Глава держави доручив голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ очолити цю роботу. “Підготуйте розпорядження - і треба відпрацювати це питання негайно. Також визначіться з термінами”, - наголосив Президент.

Сьогодні, констатував глава держави, в аварійному стані у нас знаходиться 90% очисних споруд, які скидають неочищену воду у Чорне море і річки.

“Нам треба зараз значно посилити відповідальність за порушення нормативів у системі охорони навколишнього середовища”, - наголосив Президент, додавши, що відповідне доручення має бути записано у протоколі сьогоднішнього засідання міністру надзвичайних ситуацій Віктору БАЛОЗІ.

Глава держави також висловився за доцільність суттєвої зміни кадрів санітарних лікарів, що працюють у населених пунктах на узбережжі Чорного моря. “Там корупція, вони роками не застосовують ті правила і закони, які в Україні чинні”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого на засіданні Регіонального комітету з економічних реформ у Одеській облдержадміністрації В.ЯНУКОВИЧ заявив про несприятливу екологічну ситуацію в Одесі та Одеській області. Президент звернув увагу керівництва Одеси на те, що водопровідна вода непридатна для пиття, а море забруднене стоками.