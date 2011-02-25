Черновецький пропонує поділитися з Поповим досвідом

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що готовий поділитися з нинішнім головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ досвідом з наповнення бюджету міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав на засіданні Київради після тривалого обговорення й прийняття змін до бюджету міста, пов`язаних з виплатами зарплат і надбавок працівникам соціальної сфери, зокрема вчителям, медикам.

«Я б вважав, що правильніше було б аналізувати позитивний досвід роботи минулої адміністрації. Тому що позитивний досвід був, були не тільки помилки. Зокрема, можна було б вивчити досвід із збільшення доходу бюджету», - сказав мер столиці.

Як приклад він навів витрати на профтехучилища, які, за його словами, «з`їдають з бюджету 200 млн. грн.».

«Взагалі не властива така діяльність. Чого ми їх годуємо? Я звертався до Кабінету Міністрів, аби забрали на баланс», - наголосив мер.

Крім того, продовжив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, «навіщо нам ці театри, коли нам вчителів годувати нема чим, лікарів? Який вони стосунок мають до Києва? Музеї...».

Повертаючись до теми муніципальних надбавок, на які необхідно було знайти в бюджеті 600 млн. грн., Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що цю суму можна було б знайти, але «потрібно звернутися за порадою».

При цьому жодних пояснень мер не дав.